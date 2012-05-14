〔纽约汇市〕欧元挫至约四个月低点,因希腊陷入政治僵局

* 希腊政治僵局引发对该国退出欧元区的忧虑

* 希腊主要左派政党拒绝加入联合政府

* 澳元/美元跌穿平价,触及五个月低点

路透纽约5月14日电---欧元兑美元周一下跌至约四个月低点,因忧虑希腊可能退出欧元区,及担忧疲弱的工业数据暗示欧洲可能滑入衰退.

对中国和全球经济成长放缓的忧虑也推低较高收益货币及提振避险美元和日圆.澳元兑美元跌至五个月低点,新西兰元兑美元跌至四个半月低位.

希腊陷入政治僵局,因希腊一个主要左派政党拒绝加入联合政府,令希腊公债较德债利差走宽至去年11月来最阔水平.

希腊困境扶助推高西班牙和意大利借款成本.周一西班牙国库券标售求疲弱,收益率为2.985%,较上月的2.623%大幅上升.

"我们看到欧元区二线国家公债和德债之间的利差不断走宽,特别是西班牙,意大利及希腊,"道明证券驻多伦多汇市策略师Greg Moore说,"这明显令欧元和风险货币承压.如果我们继续看到这些信号,可能将看到美元和日圆进一步走强."

数据显示欧元区3月工业生产意外下跌,使投资人担忧欧元区经济衰退可能不如决策者所冀望的温和,因而增加欧元偏空人气.

欧元兑美元EUR=低见1.2823美元,此为1月18日来最低.欧元最新报1.2835美元,下跌0.6%.本月迄今,欧元累计下跌3.1%,4月跌0.8%.一些人士预期欧元将跌向1.20美元.

周日德国总理梅克尔领导的保守派政党在德国人口最多的州的选举中惨败,可能将壮大左派反对党对梅克尔的欧洲节支政策的攻击.这增加了欧元的阻力.

一些分析师说,欧洲央行可能进一步放宽政策以支持区内经济,这可能增加欧元弱势.形成对照的是,鍳于美国经济仍然稳健,美联储可能不会推出更多刺激措施,这为美元提供进一步支持.

美元指数.DXY连升第五个交易日,触及80.69的两个月高位.最新报80.54,升0.5%.

纽约梅隆银行的数据显示,美元是机构投资人周一买入最多的货币,录得连续第六个交易日净买入.G-10货币中,挪威克朗和瑞典克朗是净卖出最多的货币.

"希腊政党之间的僵局很大可能会迫使该国在未来几周进行另一次大选,希腊退出欧元区的可能性已成为公开话题,造成的不确定性料将仍然不利投资人信心,"纽约梅隆银行全球策略部董事Samarjit Shankar说.

**澳元跌穿平价**

新西兰元兑美元NZD=触及0.7753美元的四个半月低位,澳元兑美元AUD=跌至平价以下,为约五个月来首次,低见0.9954美元.

中国人民银行周六宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.此次存准下调可以释放约4,000亿元人民币的资金[ID:nSB1543506].澳元没有因此上涨.

对美元的广泛需求推升美元兑瑞郎CHF=至0.9365瑞郎的近个月高位,尽管美元兑日圆JPY=跌0.1%,报79.87日圆.

交易商说,美元/日圆也得到一些支持,此前日本首相称在应对强势日圆上对所有选项皆持开放态度,尽管他未说明日圆是否高估.

欧元兑日圆EURJPY=走势艰难,下滑0.7%,至102.48日圆,此前低见102.20日圆,为2月16日来最低.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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