〔国际油市〕NYMEX原油期货收在五个月低位,因忧虑希腊前景和中国经济

* 希腊动荡,欧元区数据疲弱,引及油市新一轮跌势

* 中国下调存款准备金率

路透纽约5月14日电---美国原油期货周一下挫至五个月低位,因希腊无力组建新政府使投资人忧虑希腊可能退出欧元区,且担忧中国经济可能持续放缓,引发大宗商品市场普跌.

对欧元区经济的担忧没有减弱,因数据显示欧元区3月工业生产下跌,与近期令人失望的数据遥相呼应.这些报告显示欧元区衰退可能不如分析师原先预期的温和.

中国人民银行周六宣布,从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.[ID:nSB1306696][ID:nSB1543506]

追踪商品表现的汤森路透Jefferies CRB指数.CRB下跌超过1%,低于290点,为2010年10月来最低.年初迄今,该指数累计跌6%,过去几周油价下跌带动其展开下行趋势.

交易公司Mercuria的联席主管称,油价在每桶90-95美元可能是长期底部,如果中东局势再次紧张,近月原油价格或大幅上升.

在美元周度库存报告公布前,汤森路透初步调查显示,截至5月11日一周,美国原油库存料增加150万桶,汽油库存料增加20万桶,馏分油库存料持平.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2下跌1.35美元,或1.4%,结算价报每桶94.78美元,此为去年12月19日来最低结算价.周一日内低位为93.65美元,也是去年12月19日来的最低位.

ICE-6月布兰特原油期货LCM2连跌第三个交易日,收低0.69美元,或0.61%,结算价报每桶111.57美元,此为近月布兰特原油合约自2月1日来最低结算价.周一低见110.04美元,为1月25日来最低.

布兰特原油较美国原油升水走宽至16.79美元,周五报16.13美元.

NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM2收低4.18美分,或1.39%,报每加仑2.9590美元,盘中低见2.9432美元,为5月8日来最低.

NYMEX-6月取暖油期货H0M2收低3.41美分或1.15%,报每加仑2.9295美元,盘中低见2.9144美元,为去年12月30日来最低.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 94.78 -1.35 -1.4% 93.65 95.83 234,341 260,539

7月原油 95.13 -1.36 -1.4% 94.02 96.22 73,234 100,517

6月RBOB汽油 2.9590 -0.0418 -1.4% 2.9432 3.0037 44,116 50,275

7月RBOB汽油 2.9016 -0.0315 -1.1% 2.8830 2.9314 40,716 32,828

6月取暖油 2.9295 -0.0341 -1.2% 2.9140 2.9636 45,582 42,251

7月取暖油 2.9359 -0.0319 -1.1% 2.9197 2.9600 26,697 18,903

ICE合约

6月布兰特 111.57 -0.69 -0.6% 110.04 112.07 194,153 189,445

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 464,793 530,233 560,747 1,551,412 5,347

汽油 118,149 111,268 180,302 313,419 49

取暖油 115,897 93,010 137,108 303,609 -1,179(完)