〔加拿大股市〕跌穿关键支撑位,触及年内低位

路透多伦多5月14日电---加拿大股市主要股指周一挫至年内低位,矿业和能源股遭抛售,因投资者担忧不断加剧的希腊动荡政局以及中国成长转弱迹象的影响.
希腊左翼激进党派SYRIZA对总统组建专家政府来避免未来数周重新选举的提议表示反对,令对希腊将退出欧元区的忧虑升温.
该消息打压加拿大股市跌穿11,500点的关键技术支撑位.上次跌穿该水准在去年12月中.
10大类股全线收跌.材料和能源股跌幅均不少于3%,因油价、铜价和金价跌至数月低位.
下跌股中,Goldcorp Inc (G.TO)大挫3.7%;Potash Corp (POT.TO)收跌1.8%;Suncor Energy(SU.TO)跌2.6%;Canadian Natural Resources(CNQ.TO)下跌2.4%;Cenovus Energy(CVE.TO)收低2.6%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌206.14点,或1.8%,报11,488.53点,为去年11月以来最低收位.
该指数本月已累积下跌近7%,市场观察人士预计,随着欧洲局势的发展,市场可能进一步走低.(完)
--编译 母红;审校 张荻
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