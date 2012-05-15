IAEA或将施压伊朗,以获准进入该国军事设施

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳5月14日电---国际原子能机构（IAEA）周一暗示，将就获准进入伊朗一处军事设施向该国施压。IAEA怀疑，伊朗在该设施处建立了一个实验室，用于可以为制造原子弹铺路的高爆试验。
伊朗与IAEA的维也纳会谈，将检验该国解决联合国核查人员对其核项目军事用途质疑的意愿。伊朗将在下周与六国在巴格达就其核项目的未来举行谈判。
伊朗一直拒绝IAEA参观位于德黑兰东南的帕琴（Parchin）基地，在双方5月14-15日于维也纳举行的高级别会谈上，此事料被提出。
参加会谈的IAEA副总干事纳克厄特斯(Herman Nackaerts)抵达维也纳后对记者表示：“眼下重要的是……伊朗能允许我们接触相关人员、资料、信息和地点。”
纳克厄特斯率领的由IAEA高官和专家组成的小组在约五个小时后离开会谈地，他们拒绝向守在会谈室外的媒体发表任何评论。会谈周二将继续。
伊朗国家电视台报导称：“（与IAEA的）首轮会谈很积极。”但报导没有透露详情。
IAEA去年11月发布报告称，伊朗于2000年在帕琴基地建造了一个大型爆炸实验室，用于进行“有力指标显示可能是（核）武器研发的”试验。
IAEA称，该实验室可承受多达70公斤高能炸药的爆炸。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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