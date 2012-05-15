IAEA或将施压伊朗,以获准进入该国军事设施

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳5月14日电---国际原子能机构（IAEA）周一暗示，将就获准进入伊朗一处军事设施向该国施压。IAEA怀疑，伊朗在该设施处建立了一个实验室，用于可以为制造原子弹铺路的高爆试验。

伊朗与IAEA的维也纳会谈，将检验该国解决联合国核查人员对其核项目军事用途质疑的意愿。伊朗将在下周与六国在巴格达就其核项目的未来举行谈判。

伊朗一直拒绝IAEA参观位于德黑兰东南的帕琴（Parchin）基地，在双方5月14-15日于维也纳举行的高级别会谈上，此事料被提出。

参加会谈的IAEA副总干事纳克厄特斯(Herman Nackaerts)抵达维也纳后对记者表示：“眼下重要的是……伊朗能允许我们接触相关人员、资料、信息和地点。”

纳克厄特斯率领的由IAEA高官和专家组成的小组在约五个小时后离开会谈地，他们拒绝向守在会谈室外的媒体发表任何评论。会谈周二将继续。

伊朗国家电视台报导称：“（与IAEA的）首轮会谈很积极。”但报导没有透露详情。

IAEA去年11月发布报告称，伊朗于2000年在帕琴基地建造了一个大型爆炸实验室，用于进行“有力指标显示可能是（核）武器研发的”试验。

IAEA称，该实验室可承受多达70公斤高能炸药的爆炸。（完）