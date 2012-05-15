《中国债券市场每日交易备忘》--5月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国开行至多200亿元人民币七年浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值78bp 中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行和建设银行主承 江西长运( 600561.SS )2.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 华海药业( 600521.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 北京城市排水集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 国电集团89亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行和建设银行主承 广州岭南企业集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 北京城市排水集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 南京化学工业园有限公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和国开行主承 特变电工( 600089.SS )7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 招商银行( 3968.HK )65亿元五年期固息金融债1211001,票面利率4.15% 招商银行( 600036.SS )135亿元五年期浮息债(一年定存基准)1211002,基本利差0.95% 长沙通程实业集团3亿元三年期中票1282151,票面利率5.30% 中国船舶燃料公司2亿元五年期中票1282152,票面利率5.46% 獐子岛( 002069.SZ )4亿元一年期短融041258025,票面利率5.65% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041254020,票面利率4.68% 沙钢集团淮钢特钢公司4亿元一年期短融041266001,票面利率5.65% 大唐集团50亿元三个月期超短融011211001,票面利率4.09% ============================================================================== 三、缴款: 平顶山发展投资公司15亿元七年期企业债1280144,票面利率7.86% 四川煤炭产业集团5亿元五年期中票 合肥建投控股集团35亿元五年期中票 南京化学工业园5亿元三年期中票 包头钢铁集团10亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部339.20亿元20年期固息国债050004付息,票面利率4.11% 财政部344.10亿元15年期固息国债050012付息,票面利率3.65% 财政部300亿元15年期固息国债060019付息,票面利率3.27% 江苏华西集团20亿元七年期企业债098082付息,票面利率6.05% 山东高速集团24亿元10年期投资人选择权(5+5)企业债098083,票面利率4.60% 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )40亿元五年期中票0982071付息,票面利率3.72% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国保险监督管理委员会周一发布通知,允许保险机构投资以簿记建档方式公开发行的 已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司 债等债券.这意味着保险公司投资信用债的范围将进一步扩大.[ID:nSB1544266] --中国甫公布的4月经济数据全面黯淡,央行随后宣布调降存准率,一悲一喜间多数机构分 析师赶忙调降中国经济预期.最新路透调查显示,中国经济增速见底时机料推迟至二季度或会 "破八",上半年存准率还会再下调50个基点.[ID:nSB1544286] --针对蔬菜市场供应总体偏紧,价格持续高位运行的情况,中国国家发改委表示,天气因素 引发此前蔬菜价格小幅反弹,预计后期随着部分地区不利天气条件改善,蔬菜生产供应恢复 正常,菜价将延续季节性回落态势. [ID:nSB1545556]  --国家统计局5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 周晓峰/李宏薇; 审校 冉莹/曹巍浩