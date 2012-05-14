《美债周二展望》公债收益率料下降,关注美国CPI数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 各国官员纷纷就希腊退出欧元区发表评论

* 市场担忧中国经济放缓

* 西班牙短期债标售成功,但借贷成本上升

路透纽约5月14日电---美国公债价格周一上涨,推动收益率(殖利率)降至10月初以来最低,因希腊政局动荡,德国反撙节票选结果,及中国经济放缓相关忧虑,促使市场买入美国公债寻求避险.

围绕希腊可能退出欧元区的不确定性刺激市场纷纷避险,损及高风险资产而提振美国公债.

德国的政治版图似乎正在发生改变,德国总理梅克尔所在的保守党派在北威州地方选举严重受挫.这是最新一次显现撙节举措遇阻的欧洲选举.

周末中国放宽货币政策的决定凸显全球经济正在转弱的担忧.

西班牙售出29亿欧元(38亿美元)短期债券,但借贷成本升至逼近3%的水平,意味着该国目前偿还12个月期债务的成本是德国偿还10年期债务成本的两倍.西班牙违约保险成本触及纪录高位.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR交投于6%上方,此被视为不可维系的水平.

泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯周一表示,对于选举刚过一周就能组建联合政府并不感到乐观,但其敦促各政党参与磋商直至达成解决方案.

希腊总统Karolos Papoulias已召集议会中除右翼党派之外的所有党派周二进行第三日谈判.若希腊政界领导人就组建联合政府无法达成协议,则将于下个月重新大选.据民调显示,结果将倾向于反对撙节的左翼政党,其并不打算坚持执行希腊接救助协议的条件.

若票选结果威胁救助协议,都将造成希腊违约并可能退出欧元区.希腊公债持有人也可能受到伤害,包括国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行(ECB).

"今日全是避险交易--因为恐惧而纷纷避险,"Point View Wealth Management投资策略师David Dietze表示.

"这是欧元区主权债务危机爆发以来的最大风险,即成员国希腊将退出欧元区,"他称,"由于从未出现成员国退出的情况,这对欧元区经济甚至欧元的确切影响还是未知数."

对美国公债的避险买盘推低了公债收益率,指标10年期公债US10YT=RR价格涨15/32,收益率从上周五尾盘的1.85%降至1.79%.截至上周五,美国公债收益率已连续第八周下降.

"已经闪烁六个多月的同一危险信号目前再次闪亮,除比其他避险公债稍好外,美国公债收益率已处于几乎无利可图的水平,尽管如此,人们还是在买入美国公债,"纽约RBC Capital Markets美国利率策略主管Michael Cloherty称.

尽管公债收益率处于10月以来最低水平,但他称,周二美国公布的4月消费者物价指数(CPI)或进一步推低公债收益率.

"我们确实认为明天将公布的CPI数据比较重要,因为我们认为整体CPI数据将为负值,"Cloherty称.

路透调查的分析师预计,整体CPI将持平,扣除食品和能源后的核心CPI将增长0.2%.

"该数据较为重要是因为,目前抑制第三轮量化宽松政策出台的因素是整体CPI数据远高于美联储设定的2%目标,"Cloherty表示.

"如果明天的CPI数据为负值,5月再出现一个疲弱的数据,那么当6月美联储开会时,整体CPI数据将处于或低于美联储目标,这将为美联储采取进一步行动扫除一个重要障碍."他说.

美国30年期公债US30YT=RR价格涨1-10/32,收益率从上周五尾盘的3.02%降至2.95%.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>