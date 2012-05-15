〔企业结盟〕日本索尼和Panasonic洽谈研发生产OLED电视--消息(更新版)

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路透东京5月15日电---数名知情消息人士周二指出,日本索尼(Sony)(6758.T)与Panasonic(6752.T)正在洽谈研发技术,量产下一世代有机电激发光显示器(OLED)电视,但这或许已落后韩国对手脚步.

韩国三星电子(005930.KS)与LG电子(066570.KS)计画年底前销售55寸OLED电视.OLED电视比液晶显示(LCD)电视更薄、耗电更低、画质更佳,一般认为OLED电视未来将取代LCD电视.

"外国竞争对手已经在这个领域抢先一步,我觉得日本业者太晚切入了,"Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani称."OLED电视毫无疑问将成为主流."

"日本厂商一直未能生产出像三星那么大的OLED电视...我想这其中含有日本尊严的因素--Panasonic与索尼将合作生产电视,以打败亚洲对手这件事.不过我确实强烈怀疑他们是否能够迎头赶上,"他称.

索尼及Panasonic股价周二大跌,盘中跌幅分别深达3.3%及4%.

"如果要独力开发及销售OLED电视,索尼及Panasonic都不会成功.他们别无选择,只能寻找合作对象,"Myojo资产管理执行长Makoto Kikuchi称."(结盟)是一项加分,但短期内他们的获利不会因此而美化."

一名业界消息人士上个月表示,为了分摊研发费用,索尼已与台湾友达(2409.TW)洽谈可能合作生产OLED电视.Panasonic加入谈判或许是一个选择.

"我认为(索尼-Panasonic)这个结盟是为了确保在技术方面领先韩国对手,因为三星和LG已经非常迅速扩张,而且有现成产能.友达也面临财务压力,而且在OLED遭遇技术瓶颈,"台湾专业显示器市调机构WitsView副总张小彪指出.

"如果索尼和Panasonic需要一个合作伙伴以扩大产量规模,友达可能是他们唯一选择,"他称.(完)