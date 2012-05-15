《交易视点》中国可转债市场增持时机尚不成熟,建议保持中性配置--中金

路透上海5月15日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，目前重仓可转债缺乏股市基础且面临机会成本，增持时机或许还不够成熟。短期无论是买入还是卖出可操作机会都不多，仍建议转债投资者以观望为主，保持中性配置。

**策略观点**

我们在近日提醒投资者勿追涨，并判断市场在供给压力和股市震荡加剧中将陷入纠结和观望之中。

不过，鉴于质押回购即将放开、股市底部提升、转债绝对价位和估值仍处低位等因素，我们判断转债市场短期调整空间也将较为有限，将随同股市窄幅波动。

3月底、4月初价格低位应该就是不少转债品种的短期底部。目前建议投资者保持中性配置，市场风险尚可控，但重仓缺乏股市基础且面临机会成本，增持时机或许还不够成熟。

短期转债市场可操作机会不多，无论是买入还是卖出，仍建议转债投资者以观望为主，等待股市调整和新券供给带来的增持机会，前期低点是不错的介入点。

需要说明的是，在信用债机会成本仍存在，股市还难有系统性牛市情况下，转债波动区间仍将较窄，投资者增持节奏可以较为从容，宁缺毋滥。

中长期看，我们仍建议投资者在中期关注股市调整和新券供给过程当中的增持机会，在债市完成完整牛市周期的过程中将配置重点向转债逐步倾斜。

当然，转债市场要出现大机会的根基仍在于股市，我们仍要耐心等待资金面和经济增长形成合力。

**热点个券**

个券方面，我们基本维持之前的看法，工行转债仍是首选，中行、非银行大盘转债、国投、国电、川投、美丰、巨轮等诸多个券仍值得继续持有，中行等仍有交易性机会可以把握。

中海、深机、博汇、新钢等诸多个券机会成本高，可有可无，介入与否关键看价位，至少不追涨。

转债质押回购5月21日起正式实施，可质押回购名单完全符合我们之前的预期，上交所个券中只有博汇、歌华、恒丰、海运转债不能用于质押回购。

不出意料，转债标准券折算率较公司债等有明显的折扣，但聊胜于无。鉴于市场对此已经有了充分的预期，正式放开对市场已经难有太大刺激，更多的表现为对市场的支撑作用。(完)

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