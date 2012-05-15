〔香港新股〕中国有色矿业非洲铜矿业务拟发8.7亿股,募资24.4亿港元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国有色矿业计划通过在香港上市募集24.4亿港元（3.13亿美元）。该公司的铜矿资产在非洲赞比亚。
该公司将从明日开始对IPO进行簿记建档，据悉，其计划发行8.7亿股，指导价格区间为每股2.10-2.80港元，相当于2012年市盈率的6-7.9倍。
包括中国远洋(1919.HK)(601919.SS)和中国铁建(601186.SS)(1186.HK)在内的三家基石投资者，已经同意认购约7,000万美元的股票。
与近期的其它多宗香港IPO类似，中国有色矿业的发股规模要低于此前在推介阶段设定的目标，因为投资者对于新股的需求仍然低迷。该公司最初计划的是筹资约5亿美元。
该交易将于5月24日定价。农银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将担任联席簿记管理人。
中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)高层今年2月在接受路透专访时曾表示，该集团分拆海外矿业资产赴香港上市事宜已通过港交所审批，暂计划于5月底前启动发行，上市资产将主要包括位于非洲的铜业务。[ID:nSB1376582](完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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