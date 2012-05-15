〔香港新股〕中国永达汽车将发售3.12亿股,集资最多33.7亿港元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，汽车经销商中国永达汽车服务开始为其香港上市进行簿记建档。该公司按每股7.60至10.80港元发售3.12亿股，相当于其扩大后股本20%的股份，集资最多33.7亿港元（4.33亿美元）。
是次发行价相当于8.1至11.5倍的2012年市盈率。Baring Private Equity及Oman Investment Fund为交易的基石投资者，前者认购最多1.2亿美元，后者认购3000万美元。
交易将于5月23日定价。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为全球联席协调人，并与交银国际一同出任簿记管理人。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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