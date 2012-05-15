〔香港新股〕中国永达汽车将发售3.12亿股,集资最多33.7亿港元--IFR

路透5月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，汽车经销商中国永达汽车服务开始为其香港上市进行簿记建档。该公司按每股7.60至10.80港元发售3.12亿股，相当于其扩大后股本20%的股份，集资最多33.7亿港元（4.33亿美元）。

是次发行价相当于8.1至11.5倍的2012年市盈率。Baring Private Equity及Oman Investment Fund为交易的基石投资者，前者认购最多1.2亿美元，后者认购3000万美元。

交易将于5月23日定价。汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为全球联席协调人，并与交银国际一同出任簿记管理人。(完)

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