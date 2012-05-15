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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 09:47 BJT

〔澳洲央行〕经济降温且通胀压力下降,降息50个基点合适--会议记录

路透悉尼5月15日电---澳洲央行本月大幅降息50个基点,因为经济增长降温,通胀压力下降,且市场利率略有上升.

澳洲央行公布5月1日政策会议记录显示,矿业荣景继续获得动能,但经济其他领域疲态压抑整体经济成长.

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