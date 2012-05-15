〔瑞士经济〕央行可以采取进一步措施扶助经济--央行总裁

路透苏黎世5月14日电---瑞士央行总裁乔丹周一表示,瑞士央行决心守护其对瑞郎/欧元汇率设定的限制,并准备在必要时购买无限量的外汇.

乔丹还表示,若有必要,瑞士央行准备采取更多措施来扶助经济,使之免受强势瑞郎的负面影响.

他说,"我们将全力守卫这个最低汇率."

由于担心经济陷入通缩和发生衰退,瑞士央行去年9月6日为欧元/瑞郎设定了1.20瑞郎的下限.(完)