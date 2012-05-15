普京亲信将继续留任俄政府二把手

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月14日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京的亲密盟友、第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周一表示，将在新内阁中继续担任二把手。这意味着俄罗斯将延续目前的经济政策，而总理梅德韦杰夫未来的职责或被削弱。
普京5月7日宣誓就任总统后，眼下距离组建新政府的最后期限仅剩一周时间，而新一届政府的雏形仍不明朗。
舒瓦洛夫近日接受俄罗斯《商业日报》（Vedomosti）采访，大谈私有化和促进经济增长的支出政策，同时还将抨击他家庭的报导斥责为很虚伪。
他在采访中称，应使国家在经济中扮演的角色减半。此次采访令舒瓦洛夫有机会阐述经济政策，及回应对其妻子进行投资的质疑。
今年3月，西方媒体报导称，舒瓦洛夫的妻子Olga从一连串涉及俄罗斯富豪的投资交易中赚了逾1亿美元，这让45岁的他面临压力。
他承认存在这样的交易，但指出交易都是合法的，没有任何的利益冲突。
“你们要相信，在我为政府服务的这些年中，我从不允许有利益冲突发生。”他还补充说，相关报导“十分虚伪”。
在普京担任总理时，舒瓦洛夫是其内阁中的重要一员，负责协调经济政策，在俄罗斯入世谈判中扮演关键角色。俄罗斯最终于去年底加入世贸组织。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)