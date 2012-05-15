〔中国新债〕国电集团拟私募发行50亿元人民币中期票据--IFR

路透5月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，大型电力企业中国国电集团和其附属公司目前正推出多种债务工具，以实现今年的融资目标。集团母公司最新委托中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)私募发行50亿元人民币（7.93亿美元）的中期票据。

这笔发行紧随国电集团刚刚在上周完成的一笔30亿元人民币三年期私募中票，票息是5.23%，由中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国光大银行(601818.SS)负责安排。那亦是国电今年首笔私募中票发行。

在此之前，国电集团于今年3月通过国家开发银行私募发行了30亿元人民币的一年期短融，票息为4.56%。中诚信给予该期无担保MTN和发行人主体的信贷评级均为AAA。

此外，还有另外一宗发行即将面市。国电集团将于5月15日发行89亿元人民币的一年期短融，该笔交易由中国建设银行和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)安排。

这还没算国电集团持股51.78%的上交所上市公司国电电力发展(600795.SS)将发行的80亿元人民币的固息双品种公司债券，招商证券和瑞银证券将任联席主承销。该交易暂定发行两个部分，50亿元的五年期券种和30亿元的七年期券种。据称这两部分的无担保券种和发行人主体都获得AAA级信用评级。。 (完)

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