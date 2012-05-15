〔中国经济〕天气条件改善,后期菜价将延续季节性回落态势--发改委

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京5月15日电---针对蔬菜市场供应总体偏紧,价格持续高位运行的情况,中国国家发改委表示,天气因素引发此前蔬菜价格小幅反弹,预计后期随着部分地区不利天气条件改善,蔬菜生产供应恢复正常,菜价将延续季节性回落态势.
周一刊登在发改委网站的新闻稿称,4月下旬,蔬菜价格止跌出现小幅反弹,4月最后一周主要大中城市18种蔬菜平均批发价格环比上涨2.4%,主要受广东等地遭遇持续暴雨恶劣天气,及部分地区个别冬储品种全面退市,供给减少等短期性因素影响.
"从后期价格走势看,随着部分地区不利天气条件的改善,蔬菜生产供应恢复正常;入夏后北方气温不断回升,蔬菜种植面积扩大,夏令蔬菜大量上市,中国蔬菜价格将整体呈季节性回落态势."新闻稿称.
发改委强调,总体看,中国蔬菜生产总体稳定、供求关系趋于改善的态势没有根本改变.
中国国家统计局此前公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;食品价格环比降0.9%,非食品环比升0.3%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.[ID:nSB1538598](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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