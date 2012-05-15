〔货币市场〕摩根大通巨亏可能引发更多银行业评级下调--分析师

路透纽约5月14日电---摩根大通(JPM.N)的交易亏损已高达20亿美元且仍在不断增加,这让投资者周一遭受打击,担心全球大银行或将遭遇一波评级调降,由此带来更多麻烦.

市场人士称,摩根大通被认为是经营最好的美国大银行,其衍生品交易管理不当导致巨亏,让人越发担心其他银行的衍生品交易策略.

"这里已经出现了风险,"美国银行美林首席利率与外汇技术分析师MacNeil Curry表示,"这让人会问,如果摩根大通是最好的银行,那么其他银行该会有什么样的表现?"

而评级机构穆迪在对15家全球性银行和证券公司的业务模式和风险管理系统进行评估时,也会问这样的问题.

上周五惠誉已经将摩根大通的债信评级从AA-调降一个级距至A+.

穆迪已经表示,到6月底将完成对金融机构的评估.该机构2月表示,可能将摩根大通Aa3的长期评级调降两个级距.

目前,由于摩根大通信誉良好,存款基础雄厚且对于短期资金的依赖程度较小,因此银行间市场三个月期借贷成本USD3MFSR=上涨受限,在周一还出现下跌.

但有迹象显示,其他方面压力上升.

美国利率互换(IRS)相对于美国公债的风险溢价接近1月初以来高位,报39个基点.

近月欧洲美元利率期货当日跌1.5至5.00基点不等,2013年12月合约EDZ3跌至约五周低点.分析师表示,这反映出市场担心投资者未来可能削减对银行的短期贷款.

根据Markit数据,在信用违约互换(CDS)市场上,摩根大通债务保险成本周一上升13基点至139基点,为1月2日以来高点,周三摩根大通宣布亏损消息之前为110基点.

这意味着为1000万美元债务提供五年保险,每年的成本为13.9万美元.

这与其他银行相比还是比较低的,花旗为247基点,美国银行为292基点,高盛和摩根士丹利分别为313和410基点.

TABB集团分析师表示,估计摩根大通CDS平均交易额约为7,000万美元,而该银行建立的信用衍生品仓位最高可达1,000亿美元,最终的结果几乎是不堪设想的.

"摩根大通如何筹划获得流动性来轧平这些仓位,仍然是个迷."TAAB分析师Will Rhode在报告中说.

根据汤森路透旗下理柏的数据,投资者在第二季对金融服务行业的看法转为负面.其追踪的美国共同基金和上市交易基金资金进出数据显示,第一季资金净流入达到25.56亿美元,为2010年第四季以来表现最好的一季.但4月迄今,已有13.73亿美元资金净流出,过去六周有五周出现净赎回.(完)