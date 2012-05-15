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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 08:00 BJT

〔美国新股〕Facebook提高IPO价格区间至34-38美元--CNBC

路透5月14日电---美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称:

* Facebook(FB.O)提高IPO价格区间至34-38美元

* 根据新的价格区间,Facebook市值将为920亿至1,030亿美元(完)

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