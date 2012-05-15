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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 08:20 BJT

〔日本债市〕10年期日债期货升至2010年11月以来最高,受希腊忧虑推动

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下滑1个基点,至0.835%,创2010年10月以来最低水平.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍/张若琪

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