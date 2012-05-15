〔中国期货〕单一境外投资者间接拥有期货公司股权比例应低于5%--证监会

路透上海5月15日电---中国证监会明确境外投资者对期货公司间接持股上限.通过直接或间接参股的中国境内法人入股期货公司的,按照股权权益或表决权穿透计算,单一境外投资者间接拥有期货公司股权权益或表决权的比例应当低于5%,有关联关系的应当合并计算.

刊登在证监会网站《关于期货公司变更注册资本或股权有关问题的规定》称,在符合一定条件前提下,境外投资者间接拥有期货公司股权权益或表决权比例不受上述限制,但应当符合《外商投资产业指导目录》关于外商投资期货公司的规定.

上述条件具体包括:境外投资者系通过参股上市公司间接拥有期货公司股权权益或表决权,且该上市公司的控股股东、第一大股东、实际控制人为中方投资者;通过参股证券公司间接拥有期货公司股权权益或表决权,且该证券公司已经取得证券经纪、证券自营、证券资产管理等三种以上业务资格.

证监会2007年发布的期货公司管理办法规定,申请设立期货公司的股东应当具有中国法人资格.

根据2011年修订的外商投资产业指导目录,期货公司被列入限制投资范围.在目前有外资股东直接参股的期货公司中,银河期货中方股东--银河证券持股占比83.32%,外方股东--苏皇金融期货亚洲有限公司持股比例为16.68%.(完)