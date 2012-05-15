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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 08:39 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶开盘跌逾3%,受止损卖盘打压

路透东京5月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6周二开盘下跌逾3%,受到止损卖盘的冲击,因希腊组建联合政府的谈判失败,致使欧元区不确定性加剧.(完)

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