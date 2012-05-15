〔中国个股〕万科称拟以10.8亿港元自永泰地产受让南联地产约74%股份

路透上海5月15日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周二公告,拟收购永泰地产(0369.HK)持有的南联地产(1036.HK)73.91%股份,收购金额约为10.79亿港元.

万科200002.SZ刊登在深圳证券交易所的公告显示,公司全资子公司万科置业(香港)有限公司已与永泰地产达成协议,在南联地产控股有限公司进行公司重组后,万科置业将通过其全资子公司Wkland Investments Company Limited向永泰地产收购重组后的南联地产约1.92亿股.

公告并称,重组后的南联地产将仅持有位于香港新界葵涌区约65.7万平方英尺的物业,该物业在2011年末评估价值约11.29亿港元.

目前永泰地产持有1.92亿股南联地产股份,其中1.49亿股由永泰地产直接持有,其余由永泰地产的全资子公司Twin Dragon Investments Limited持有,占南联地产已发行股份的约73.91%.为南联地产控股股东.

万科4月实现销售金额74.4亿元人民币.据此计算,较去年同期79亿元的销售额小幅下降,降幅约6%.[ID:nSB1526648]

万科A股周一收报8.92元,近一个月来累计上涨3.96%.(完)

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