〔中国个股〕万科称拟以10.8亿港元自永泰地产受让南联地产约74%股份

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海5月15日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周二公告,拟收购永泰地产(0369.HK)持有的南联地产(1036.HK)73.91%股份,收购金额约为10.79亿港元.
万科200002.SZ刊登在深圳证券交易所的公告显示,公司全资子公司万科置业(香港)有限公司已与永泰地产达成协议,在南联地产控股有限公司进行公司重组后,万科置业将通过其全资子公司Wkland Investments Company Limited向永泰地产收购重组后的南联地产约1.92亿股.
公告并称,重组后的南联地产将仅持有位于香港新界葵涌区约65.7万平方英尺的物业,该物业在2011年末评估价值约11.29亿港元.
目前永泰地产持有1.92亿股南联地产股份,其中1.49亿股由永泰地产直接持有,其余由永泰地产的全资子公司Twin Dragon Investments Limited持有,占南联地产已发行股份的约73.91%.为南联地产控股股东.
万科4月实现销售金额74.4亿元人民币.据此计算,较去年同期79亿元的销售额小幅下降,降幅约6%.[ID:nSB1526648]
万科A股周一收报8.92元,近一个月来累计上涨3.96%.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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