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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:24 BJT

〔韩国股市〕受希腊忧虑拖累低开,一度跌破1,900点

路透首尔5月15日电---韩国股市周二开盘走低,一度跌破备受关注的1,900点支撑位,料录得连续第五日下跌,受累于市场对希腊可能退出欧元区的忧虑升温.

炼油股盘初领跌,GS Holdings(078930.KS)下滑1.9%,S-Oil(010950.KS)下挫2%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.52%至1,903.71点.开盘挫跌0.84%,报1,897.74点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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