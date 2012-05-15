版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:19 BJT

****主要国家经济指标预测--5月15日****

路透5月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

0300 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -4.7%

进口(较上年同期) +1.4% -0.2%

贸易收支(亿美元) -- 顺差21.5

0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3

0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 持平 +0.2%

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.2% +0.9%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.8% +1.5%

0645 法国经季节调整就业人口 第一季 -- -0.1%

0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.6% -0.7%

(较上年同期) -1.1% -0.4%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 3月 逆差84 逆差87.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差46.5 逆差50.2

0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -0.2% +0.7%

0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正19.0 正23.4

现况指数 正38.0 正40.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -- -0.8%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.7%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

1230 美国实质所得 4月 -0.1% -0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.8%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 9.00 6.56

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 -- +2.6%

1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 3月 -- 净买入101

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超153.5

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 26 25

1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.6%

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 4月 -- +0.2%

2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%

2350 日本机械订单(较前月) 3月 -3.5% +4.8%

(较上年同期) +4.4% +8.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

5月13日(日)

2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.5% -1.4%

(较上年同期) +4.4% +4.8%

2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.1%

(较上年同期) -0.2% -0.3%

5月14日(一)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 +0.3% -2.0%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -1.0% --

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.4% +2.3%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 3月 赤字41 --

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% --

(较上年同期) -2.3% --

0800 意大利CPI(较前月) 4月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.4%

(较上年同期) -2.2% -1.2%

2100 韩国出口价格 4月 +2.0% --

进口价格 +1.7% --

(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐