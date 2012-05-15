主要国家经济指标预测--5月15日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -4.7%
进口(较上年同期) +1.4% -0.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差21.5
0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 持平 +0.2%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +1.5%
0645 法国经季节调整就业人口 第一季 -- -0.1%
0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.6% -0.7%
(较上年同期) -1.1% -0.4%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 3月 逆差84 逆差87.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差46.5 逆差50.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -0.2% +0.7%
0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正19.0 正23.4
现况指数 正38.0 正40.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -- -0.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.7%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1230 美国实质所得 4月 -0.1% -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.8%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 9.00 6.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 -- +2.6%
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 3月 -- 净买入101
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超153.5
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 26 25
1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.6%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 4月 -- +0.2%
2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -3.5% +4.8%
(较上年同期) +4.4% +8.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月13日(日)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.5% -1.4%
(较上年同期) +4.4% +4.8%
2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.1%
(较上年同期) -0.2% -0.3%
5月14日(一)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 +0.3% -2.0%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -1.0% --
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 3月 赤字41 --
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% --
(较上年同期) -2.3% --
0800 意大利CPI(较前月) 4月终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.9% +0.9%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.4%
(较上年同期) -2.2% -1.2%
2100 韩国出口价格 4月 +2.0% --
进口价格 +1.7% --
(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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