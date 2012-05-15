版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:27 BJT

〔日本股市〕开低,希腊形势令投资者焦虑不安

路透东京5月15日电---日股日经指数周二盘初下跌,受投资者忧虑的拖累,因希腊周一组阁举步维艰使其更加接近退出欧元区的命运.

日经指数.N225下跌0.9%,至8,896.23点.东证股价指数.TOPX跌1%,至749.38点.美股隔夜下挫,因希腊总统未能在周一的磋商中撮合成联合政府.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]

--编译 许娜;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐