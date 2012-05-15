《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日(I)

**上海证券报**

--据消息人士透露,今年一季度,整体银行业的不良贷款延续去年四季度反弹趋势,是2006年以来首次出现连续两季度反弹.但对此业内人士称,目前不良贷款的反弹仍在可控范围内.

--财政部近日下发通知,规定需缴纳国有资本收益的中央文化企业可在计算收益前先行扣除以前年度未弥补亏损和当年提取法定公积金.

--上海创业投资引导基金第三批合作创投基金确定17家基金管理团队,预计募集资金总规模76亿元人民币.

**人民日报**

--龙源西藏羊八井20兆瓦光伏电站5月11日正式投产发电,是西藏开工建设的第一座大型并网光伏电站,此次投产发电的20兆瓦光伏电站是羊八井太阳能光伏电站二期项目,总投资4.5亿元,首年上网发电量为3,778万千瓦时.

--鉴于日前国家旅游局发布的赴菲律宾旅游安全提示,及马尼拉航线上出现大量的旅游团队退团情况,中国南方航空公司(1055.HK)(600029.SS)根据市场需求,对5、6月份广州-马尼拉航线航班进行了适当调减.

--中国保监会称,要求各保险公司积极增加险种和扩大承保面积,进一步扩大涉及国计民生的重要粮、油、棉等品种的保险覆盖面,积极推进牧区保险、森林保险和设施农业保险发展.

**第一财经日报**

--铁道部年内第三次公开发债融资后,按照证券法规定的公开发行债券不得超过净资产40%红线计算,铁道部目前剩余的公开发行债券空间仅为400多亿元人民币(除短融外).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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