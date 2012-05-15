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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:56 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月15日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日    
    5/15      深   博晖创新   300318         2,560       15.00        34.09      国信证券  5/18
    5/15      深   麦捷科技   300319         1,334       15.30        27.82      平安证券  5/18
    5/15      深   东诚生化   002675         2,700       26.00        22.81      民生证券  5/18
    5/15      深   顺威股份   002676         4,000       15.80        25.08      广州证券  5/18
    5/17      沪   华贸物流     --    不超过10,000        --           --        中银国际  5/22
    5/21      深   珠江钢琴   002678   不超过4,800        --           --        广州证券  5/24
    5/22      深   华灿光电   300323   不超过5,000        --           --        中信证券  5/25
    5/22      深   德威新材   300325         2,000        --           --        平安证券  5/25     
    5/23      深   福建金森   002679   不超过3,468        --           --        红塔证券  5/28
    5/23      深   旋极信息   300324         1,400        --           --        平安证券  5/28
   *5/25      深   奋达科技   002681   不超过3,750        --           --        华泰联合  5/30
   *5/30      沪   中国汽研     --    不超过19,200        --           --        中信建投  6/4
     

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
   --     沪   宏昌电子    603002          --            3.60        36.00     海通证券 
   --     沪   日出东方   *603366          --           21.50        23.89     广发证券  5/15

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 曾祥进

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