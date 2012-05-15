《中国已公布新股发行上市日程表》--5月15日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/15 深 博晖创新 300318 2,560 15.00 34.09 国信证券 5/18 5/15 深 麦捷科技 300319 1,334 15.30 27.82 平安证券 5/18 5/15 深 东诚生化 002675 2,700 26.00 22.81 民生证券 5/18 5/15 深 顺威股份 002676 4,000 15.80 25.08 广州证券 5/18 5/17 沪 华贸物流 -- 不超过10,000 -- -- 中银国际 5/22 5/21 深 珠江钢琴 002678 不超过4,800 -- -- 广州证券 5/24 5/22 深 华灿光电 300323 不超过5,000 -- -- 中信证券 5/25 5/22 深 德威新材 300325 2,000 -- -- 平安证券 5/25 5/23 深 福建金森 002679 不超过3,468 -- -- 红塔证券 5/28 5/23 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 5/28 *5/25 深 奋达科技 002681 不超过3,750 -- -- 华泰联合 5/30 *5/30 沪 中国汽研 -- 不超过19,200 -- -- 中信建投 6/4 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 宏昌电子 603002 -- 3.60 36.00 海通证券 -- 沪 日出东方 *603366 -- 21.50 23.89 广发证券 5/15 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 曾祥进