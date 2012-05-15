〔新债招标〕中国国开行七年浮息债利差72bp,低于预期--业内人士

中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透上海5月15日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),低于78bp的预测均值.
该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:
第24期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)
招标时间 5月15日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月16日-5月22日
缴款日 5月22日
起息日 5月22日
上市日 5月28日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
* 美联储官员讲话提升美国3月加息机率 * 特朗普讲话未公布税改计划细节 * 坡元兑美元跌0.4% 路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。 坡元兑美元 跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。 菲律宾披索兑美元 下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。 菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。 亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。 Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选