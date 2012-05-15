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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 11:11 BJT

〔新债招标〕中国国开行七年浮息债利差72bp,低于预期--业内人士

路透上海5月15日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差72个基点(bp),低于78bp的预测均值.

该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:

第24期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)

招标时间 5月15日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 5月16日-5月22日

缴款日 5月22日

起息日 5月22日

上市日 5月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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