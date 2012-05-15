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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:11 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货延续跌势,因基金进一步抛售

路透悉尼5月15日电---美国大豆期货周二小跌,延续上交易日跌势,受欧洲经济忧虑引发的风险资产广泛跌势拖累.昨日7月大豆合约跌1.4%,至六周低点.

芝加哥期货交易所(CBOT)-7月大豆合约SN2亚洲盘初跌0.13%,报每蒲式耳13.85-1/4美元,基金结清多头仓位和欧洲经济不确定性曾导致大豆期货跌至3月30日来最低.

CBOT-7月玉米期货CN2跌0.13%,昨日上涨0.02美元,或0.3%.7月小麦期货合约WN2开平盘.

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