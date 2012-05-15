更正:〔东京汇市〕欧元在四个月低位附近徘徊,因希腊政治僵局延续

(更正:因译文有误,内文倒数第二段改为"两个半月低位79.428日圆",非"两个半月高位")

* 欧元暂时守在76.4%回档技术位之上

* 柱状垂直线图暗示欧元近期超卖

* 希腊组建技术型官员政府的可能性看来不大

* 关注美国零售销售和CPI数据

路透东京5月15日电---欧元兑美元周二跌至四个月低位,希腊政治僵局使人们愈发担心,该国可能违背获得援助时作出的承诺,并退出欧元区.

有关中国和全球经济增长放缓的担忧,亦打压高风险货币下跌,提振安全的美元和日圆,澳元兑美元在试探五个月低位.

不过欧元暂时在略高于支撑位约1.2827上方站稳,此为今年从1.2624升向1.3486的76.4%回档位.

欧元兑美元EUR=最新报1.2830,此前低见1.2815,为近四个月最低.

有效跌破该水平可能为试探1月低位1.2624敞开道路,不过一些分析师称欧元短期内可能迎来一些反弹.欧元本月以来已跌逾3%.

欧元的相对强弱指标(RSI)已跌破30%的关口,这通常被视作下跌趋势中的超卖迹象.

"欧元兑美元近期跌破1.28,表明其可能已超卖,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino指出."摆动点(oscillator)图表正警告,欧元即将出现反弹,"他并称.

但希腊政治僵局持续恶化仍令欧元承压,该僵局恐将损毁希腊援助计划,并迫使该国退出欧元区.

希腊总统周二将要求政治人物退出组阁,改由技术型官员组成的政府来带领希腊避开破产,但左翼政党已拒绝该提案,很可能使该国不得不再次举行选举,左翼认为自己会在新选举中稳操胜券.[ID:nST0517191]

美元指数.DXY周一升至两个月高位.目前报80.649,接近周一的高位80.732和3月高位80.738.

美元虽受惠于欧元区混乱局势,但因外界揣测万一美国经济恶化,美联储愿意采取额外宽松举措,这导致美元升势一直受限.

尽管没有太多市场人士预期美联储将会在下个月宣布新的宽松举措,但今日稍后将公布的美国零售销售和消费者物价指数仍备受关注,因其可能改变这项预期.

美元兑日圆JPY=几未变动,报79.86日圆,高于上周触及的两个半月低位79.428日圆.

澳元兑美元AUD=D4最新报0.9974美元,此前曾触及五个月低位0.9957美元.澳元守住主要支撑位0.9950,此为其10月至2月升势的61.8%回档位.(完)