《全球重要经济事件一览表》--5月15日-5月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月15日(二)

布鲁塞尔--欧盟欧洲经济暨财政事务理事会会议.

华盛顿--世界银行行长佐利克在第14届私募股权年会上发表演讲(1350).

华盛顿--美国财政部长盖特纳出席Peter G. Peterson基金会主办的第三届年度财政峰会.

悉尼--澳洲央行公布5月1日货币政策会议的会议纪录(0300).

里斯本--葡萄牙央行公布年报.

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克在全美不动产协会(NAR)年中立法会议和贸易博览会上发表演讲,题为"促进房地产复苏的药方"(1330).

5月16日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月24-25日会议纪录(1800).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议(0700).预计不发表利率声明.

伦敦--英国央行(BoE)发表通胀报告(0930).

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

法兰克福--欧洲央行向执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)致敬的研讨会,主题为"非常时期的货币政策".欧洲央行总裁德拉吉致欢迎辞(1300).冈萨雷斯-帕拉莫致闭幕辞(1645).

法兰克福--欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲央行货币政策学术研讨会中发表演讲.

华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演讲(1600).

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储路易斯维尔分行举办"与美联储对话"的会议上,发表有关美国经济与货币政策的演讲(1630).

5月17日(四)

墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳工部长会议(至5月18日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,主题为"从恶到善:债务、稳定及成长的循环."(1300)

伊斯坦布尔--欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).

渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检讨报告.(1430)

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)

5月18日(五)

马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).

5月20日(日)

芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(至5月21日).

5月21日(一)

韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).

东京--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场研讨会上讲话(0800).

东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(0915).洛克哈特随后参加一个小组会(1130).

苏黎世--瑞士央行发表2012年5月统计月报和银行统计月报(0700).

5月22日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望(0800).

东京--日本央行货币政策会议(至5月23日).

香港湾仔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(1015),并出席小组讨论(1230).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2012论坛(至5月23日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]