〔路透调查〕ECB再次提供三年期资金的预期心理升温,因希腊政局混乱

中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透班加罗尔5月14日电---周一公布的路透调查显示,有越来越多交易商称,欧洲央行(ECB)到最后将扩大向金融体系注入低息三年期贷款,因欧盟决策者公开提及希腊离开欧元区的可能.
欧洲央行两次低息长期融资操作帮助安抚欧元区市场.不过希腊5月6日选举时,选民背弃那些支持国际救援及严厉撙节的党派,紧张情绪油然而生.
欧洲央行通过12月和2月两次操作向货币市场大举注入逾1万亿(兆)欧元资金,最新一次操作中,高达800家银行借入资金.
参与调查的25个欧元区货币市场交易商中,有15家称,欧洲央行六个月内不会再进行类似操作,与前次调查大异其趣;4月调查中,26家交易商全部认为ECB不会再次进行类似操作.
一名货币市场交易商表示,"我认为各市场现在都非常紧张,三年期贷款操作可能会被采用以缓解紧张局面,以及提供一点操作空间."
希腊选举8天后,各政党仍无法组建执政联盟,民调显示可能于下月进行的新选举中,反对救援的党派表现将最强,意味着未来各市场将面临更多风波.
欧洲央行承诺至少在7月之前,在常规再融资操作中提供无限量资金,以避免新的流动性紧张,调查访问的24家交易商中,有21家表示ECB将把该承诺延长6个月甚至更久.
常规每周调查显示,交易商预期欧洲央行本周在七天操作中提供390亿欧元资金,与上周到期的金额相同.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
* 美联储官员讲话提升美国3月加息机率 * 特朗普讲话未公布税改计划细节 * 坡元兑美元跌0.4% 路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。 坡元兑美元 跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。 菲律宾披索兑美元 下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。 菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。 亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。 Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选