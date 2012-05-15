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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 10:30 BJT

〔路透调查〕ECB再次提供三年期资金的预期心理升温,因希腊政局混乱

路透班加罗尔5月14日电---周一公布的路透调查显示,有越来越多交易商称,欧洲央行(ECB)到最后将扩大向金融体系注入低息三年期贷款,因欧盟决策者公开提及希腊离开欧元区的可能.

欧洲央行两次低息长期融资操作帮助安抚欧元区市场.不过希腊5月6日选举时,选民背弃那些支持国际救援及严厉撙节的党派,紧张情绪油然而生.

欧洲央行通过12月和2月两次操作向货币市场大举注入逾1万亿(兆)欧元资金,最新一次操作中,高达800家银行借入资金.

参与调查的25个欧元区货币市场交易商中,有15家称,欧洲央行六个月内不会再进行类似操作,与前次调查大异其趣;4月调查中,26家交易商全部认为ECB不会再次进行类似操作.

一名货币市场交易商表示,"我认为各市场现在都非常紧张,三年期贷款操作可能会被采用以缓解紧张局面,以及提供一点操作空间."

希腊选举8天后,各政党仍无法组建执政联盟,民调显示可能于下月进行的新选举中,反对救援的党派表现将最强,意味着未来各市场将面临更多风波.

欧洲央行承诺至少在7月之前,在常规再融资操作中提供无限量资金,以避免新的流动性紧张,调查访问的24家交易商中,有21家表示ECB将把该承诺延长6个月甚至更久.

常规每周调查显示,交易商预期欧洲央行本周在七天操作中提供390亿欧元资金,与上周到期的金额相同.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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