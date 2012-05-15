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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:24 BJT

〔台湾股市〕欧债危机打压台股开低,鸿海因第一季业绩欠佳下跌

路透台北5月15日电---台湾股市周二从上日的四个月收盘低位进一步下滑,追随该地区市场跌势,因欧债危机加剧.鸿海(2317.TW)跌2.19%,之前该公司公布第一季综合毛利润创纪录低位.

加权股价指数.TWII跌0.66%或48.44点至7,328.74点,周一收低0.33%.

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