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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月15日-5月22日

路透5月15日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债

5/15 0130 日本 40年期公债

5/15 1530 美国 四周期国库券

5/15 希腊 13周期国库券

5/15 0600 德国 10亿欧元 票息2.0%、2017年5月15日到期的欧洲金融稳定机构(EFSF)债券

5/16 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%、2014年9月25日到期的两年期中期政府债券(BTAN);

票息3.5%、2015年5月25日到期的三年期长期政府债券(OAT);

票息3.25%、2016年4月25日到期的四年期OAT债券;

票息1.75%、2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)

5/16 法国 8-12亿欧元 票息1.10%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券;

票息2.10%、2023年7月25日到期的11年期OATei债券;

票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券;

5/16 加拿大 33亿加元 票息2.25%的两年期债券

5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券

5/16 0120 日本 一年期贴现国库券

5/17 英国 150万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债

5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)

5/17 西班牙 票息4.40%、2015年1月31日到期的Obligacion公债;

票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债;

票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债;

5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券

5/17 0130 日本 五年期公债

5/18 英国 标售国库券

5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券

5/21 1530 美国 13周和26周期国库券

5/21 法国 BTF国库券

5/22 西班牙 三个月和六个月期国库券

5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券

5/22 0130 日本 流动性供给标售

5/22 1530 美国 四周前国库券

5/22 1700 美国 两年期公债

5/22 加拿大 98天期国库券

5/22 加拿大 168天期国库券

5/22 加拿大 350天期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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