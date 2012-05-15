《全球主要国家债券发行预告》--5月15日-5月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债
5/15 0130 日本 40年期公债
5/15 1530 美国 四周期国库券
5/15 希腊 13周期国库券
5/15 0600 德国 10亿欧元 票息2.0%、2017年5月15日到期的欧洲金融稳定机构(EFSF)债券
5/16 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%、2014年9月25日到期的两年期中期政府债券(BTAN);
票息3.5%、2015年5月25日到期的三年期长期政府债券(OAT);
票息3.25%、2016年4月25日到期的四年期OAT债券;
票息1.75%、2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)
5/16 法国 8-12亿欧元 票息1.10%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
票息2.10%、2023年7月25日到期的11年期OATei债券;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
5/16 加拿大 33亿加元 票息2.25%的两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
5/17 英国 150万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 票息4.40%、2015年1月31日到期的Obligacion公债;
票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债;
票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债;
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
5/18 英国 标售国库券
5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券
5/21 1530 美国 13周和26周期国库券
5/21 法国 BTF国库券
5/22 西班牙 三个月和六个月期国库券
5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券
5/22 0130 日本 流动性供给标售
5/22 1530 美国 四周前国库券
5/22 1700 美国 两年期公债
5/22 加拿大 98天期国库券
5/22 加拿大 168天期国库券
5/22 加拿大 350天期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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