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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:33 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及四个月低点,受希腊政局及中国经济疑虑打压

路透新加坡5月15日电---伦敦期铜周二触及四个月新低,投资者避开高风险资产,因为希腊政治僵局没有获得解决的苗头,且投资者担心中国经济成长减缓.

0107GMT,伦敦金属交易所三个月期铜CMCU3跌0.9%报每吨7,767.25美元,连续第三日下跌.该合约稍早一度触及7,763.50美元低点,为1月12日以来最低.

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