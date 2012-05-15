〔美国新股〕Facebook提高IPO价格区间,拟融资121亿美元--消息(更新版)

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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路透纽约/旧金山5月14日电---知情人士透露,由于需求强劲,全球最大的社交网站Facebook(FB.O)已提高首次公开发行(IPO)价格区间至34-38美元,从而使该公司估值超过1,000亿美元.
若按IPO价格区间中值36美元计算,Facebook将通过发行3.374亿股融资121亿美元.该公司IPO的最初价格区间为28-35美元.
华尔街此前已预计该公司将上调价格区间,因投资者青睐此宗矽谷史上最大规模的IPO,此前为谷歌2004年的IPO.
另外一名知情人士稍早向路透表示,Facebook将于周二结束IPO申购,比原计划提前两天,表明这笔标志性的上市交易需求火热.
该公司原计划周四确定发行价,周五挂牌交易.
IPO价格区间的低端被上调21%.而上调逾20%通常意味着,该公司必须向美国证券交易委员会(SEC)提交更改申请.
该公司发言人Jonny Thaw周一拒绝置评.
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)稍早援引消息人士的话报导称,Facebook提高IPO价格区间.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
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