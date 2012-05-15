俄罗斯为向叙利亚输送武器进行辩护

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月14日电---针对西方批评，俄罗斯周一为其向叙利亚输送武器作辩护，称反抗力量从国外获得武器，叙政府军需要自卫。
俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）表示，俄罗斯认为叙政府与反对派近期启动对话的希望渺茫，西方应设法让反对派坐到谈判桌前。
他还明确表示，尽管叙利亚流血事件未停止，俄罗斯不会匆忙否定联合国-阿盟联合特使安南提出的停火协议。他称很多流血事件应由基地等恐怖组织负责。
俄罗斯曾两次否决联合国安理会谴责阿萨德政府的决议，但俄罗斯也坚决支持安南的和平计划，该计划呼吁叙利亚全面停火并启动政治对话。
叙利亚暴力事件仍然不断，美国及其他国家敦促俄罗斯，停止向叙利亚输送轻型武器。不过加提诺夫重申，俄罗斯对叙利亚武器输送并未违反国际法。
他对记者表示：“我们不会供应任何攻击性武器，我们只输送防御性武器。”
他称俄罗斯保持“克制”，但还表示“如果反对派得到大量的武器支持……致使叙利亚政府无法自卫，这可能也是不对的”。
加提诺夫未详述俄罗斯向叙利亚输送了何种武器，但表示并未提供坦克。
包括地对空导弹系统在内，俄罗斯去年向叙利亚输送了价值近10亿美元的武器。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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