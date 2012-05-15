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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 09:52 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元兑美元跌至年内低点,受累于希腊政局不稳

路透惠灵顿/悉尼5月15日电---新西兰元兑美元周二触及年内低点,因希腊政局不稳打击风险交易.

新西兰元NZD=D4跌至年内低点0.7752美元,延续上周的跌势,因希腊未能成功组阁.

在2月底触及六个月高点0.8471美元后,新西兰元便逐步下跌,因大宗商品价格下滑,经济数据疲软且全球经济前景恶化.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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