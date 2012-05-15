〔中港个股〕中国平安员工股部分转让,股价利空因素得以缓解

路透上海5月15日电---曾被视为中国平安(601318.SS)(2318.HK)股价最大利空因素的员工股减持事宜,已有突破性进展.中国平安周二公告称,其员工持股平台公司的部分股权,已分别转让给四家机构投资者,并未在二级市场减持.

中国平安三家股东,即新豪时、景傲实业和江南实业是公司员工及高管的持股平台,合计持有平安约8.6亿A股.这部分股权于2010年3月解禁上市流通,中国平安当时宣布计划五年内通过二级市场和大宗交易转让.这部分股权目前市值约350亿元.

公告称,中国平安保险工会委员会持有的新豪时55%转让给北京丰瑞股权投资基金,景傲实业将新豪时5%股权转让给天津信德融盛商贸公司,平安证券工业将持有的景傲实业60%股权转让给中国对外经济贸易信托公司,副总经理王利平将代持的江南实业38.004%股权转让给林芝正大环球投资公司.

公告指出,以上股东权益转让均系根据转让协议签署前20个交易日A股收益价的平均价确定.截止上周五,上述股权转让的工商变更登记手续已完成.

按上述转让比例计算,共计4.853亿股中国平安的A股股份被转让.若按每股40元来估算,上述交易价值接近200亿元.

公告还指出,在上述股权转让后,中国平安工会尚持有新豪时40%的股权;平安证券工会和平安信托工会委员会分别持有景傲实业20%的股权;王利平尚持有江南实业25.336%的股权.中国平安工会、平安证券工会、平安信托工会以及王利平女士亦已经分别与上述战略投资者就剩余股权转让达成了意向.

上海证券报同时报导引述中国平安内部人士的话称,这四家机构负责人已承诺,愿意长期持有中国平安的股票.

中国平安A股周二早盘股价上涨0.29元,或0.71%,报41.08元.(完)