〔美国个股〕证交会指控西蓝天然气公司及其董事长涉嫌欺诈

路透5月14日电---美国证券交易委员会(SEC)起诉中国西蓝天然气公司(China Natural Gas)CHNG.PK及其董事长姬秦安涉嫌欺诈,指控其隐瞒旨在惠及亲属的两笔贷款.

SEC周一表示,姬秦安在2010年1月安排了两笔总计1,430万美元的不正当贷款,并向公司董事会、投资者及审计机构撒谎掩盖.

西蓝天然气尚未就置评请求作出回应.

根据SEC,姬秦安通过一名虚假借款人向一家房地产公司提供了990万美元贷款.这家名为Demaoxing Real Estate Co的地产公司为姬秦安的儿子和侄子所有.

SEC称,姬秦安还向Shaanxi Juntai Housing Purchase Co提供了440万美元的贷款.后者是Demaoxing的商业伙伴,其总经理是姬秦安的朋友.

SEC表示,姬秦安向西蓝天然气董事会谎称,贷款涉及负责一项液化天然气项目的数位中国高层政府官员,并在2010年5月10日的季报电话会议上向投资者"重复了这一谎言".

委员会还称,西蓝天然气就2008年第四季进行的总额1,960万美元的并购案也未给予恰当报告.

该诉讼案寻求对西蓝天然气处以民事罚款,并禁止姬秦安担任上市公司的高管和董事.

西蓝天然气去年9月宣布姬秦安辞去首席执行官一职,并称因为这些贷款,将重新修订部分财报.(完)