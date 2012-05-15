〔美国个股〕证交会指控西蓝天然气公司及其董事长涉嫌欺诈

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月14日电---美国证券交易委员会(SEC)起诉中国西蓝天然气公司(China Natural Gas)CHNG.PK及其董事长姬秦安涉嫌欺诈,指控其隐瞒旨在惠及亲属的两笔贷款.
SEC周一表示,姬秦安在2010年1月安排了两笔总计1,430万美元的不正当贷款,并向公司董事会、投资者及审计机构撒谎掩盖.
西蓝天然气尚未就置评请求作出回应.
根据SEC,姬秦安通过一名虚假借款人向一家房地产公司提供了990万美元贷款.这家名为Demaoxing Real Estate Co的地产公司为姬秦安的儿子和侄子所有.
SEC称,姬秦安还向Shaanxi Juntai Housing Purchase Co提供了440万美元的贷款.后者是Demaoxing的商业伙伴,其总经理是姬秦安的朋友.
SEC表示,姬秦安向西蓝天然气董事会谎称,贷款涉及负责一项液化天然气项目的数位中国高层政府官员,并在2010年5月10日的季报电话会议上向投资者"重复了这一谎言".
委员会还称,西蓝天然气就2008年第四季进行的总额1,960万美元的并购案也未给予恰当报告.
该诉讼案寻求对西蓝天然气处以民事罚款,并禁止姬秦安担任上市公司的高管和董事.
西蓝天然气去年9月宣布姬秦安辞去首席执行官一职,并称因为这些贷款,将重新修订部分财报.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)