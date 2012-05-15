〔美国个股〕百思买董事长下台,因前任执行长受调查而遭牵连

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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路透5月14日电---美国电子产品零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)周一宣布,公司创始人Richard Schulze将不再担任董事长一职,之前他未能告知董事会,前执行长与一位女性雇员有不正当关系.
公司称,董事会的调查结果发现,前任执行长Brian Dunn的私人关系"对工作环境产生负面影响",但并不涉及滥用公司资源.
"我理解并接受审计委员会的结论,"Schulze在声明中称.
接替Schulze的将是现年67岁的无线网络技术公司Bytemobile董事长暨执行长以及百思买审计委员会主席Hatim Tyabji.此次人事变动将于6月21日公司年度大会结束后生效,届时Schulze将改任荣誉董事长这一名誉性职务,直至2013年6月他作为董事的任期届满.
Schulze的被逐表明公司亟需同过去划清界限,有批评人士称,该公司日益沦为电视机等电子产品的展示厅,人们转而从亚马逊(AMZN.O)或其他竞争对手那里购买.Schulze从1966年开始以合伙人的身份创立了该公司.
百思买仍在寻找Dunn的继任者,预计这一过程需要六至九个月.目前执行长一职由董事会成员G. Mike Mikan暂时代理.
百思买股价周一收高1.45%,报19.56美元.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
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