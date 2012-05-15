〔中国公开市场〕28天期正回购利率持平于2.80%--业内人士

中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透上海5月15日电---业内人士周二透露,中国人民银行稍早在公开市场进行的600亿元人民币28天期正回购,中标利率仍持平于2.80%,规模较上周二增加了两倍.
业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.
据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计500亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元.此外,上周四进行的240亿元七天期逆回购将于本周四到期.
中国央行决定,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.业内人士预计,此举预计将释放流动性4,500亿元左右.
中国公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]
中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]
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路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
* 美联储官员讲话提升美国3月加息机率 * 特朗普讲话未公布税改计划细节 * 坡元兑美元跌0.4% 路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。 坡元兑美元 跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。 菲律宾披索兑美元 下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。 菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。 亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。 Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选