《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**证券时报**
--就在中国各地纷纷祭出优惠政策刺激楼市之际,上海却进一步收紧了限购政策.单身上海户籍人士若名下已单独持有一套居住房,就不能再购买第二套居住房,释放政策从严信号.
**每日经济新闻**
--新黄浦(600638.SS)发布实际控制人发生变更公告称,北京信托以27.15亿元人民币收购人保投资控股有限公司持有的华闻控股55%股权和广联投资54.21%股权.后两者各持有上海新华闻50%股权,而上海新华闻为新黄浦、华闻传媒(000793.SZ)的控股股东.
**东方早报**
--上海浦东新区政府与上海国盛(集团)签订战略合作备忘录,将共同出资组建浦东新区融资担保有限公司.该担保公司首期注册资本8亿元,其中浦东新区政府出资6亿元,占75%;上海市政府委托国盛集团出资2亿元,持股比例为25%.
**经济参考报**
--记者日前获悉,国家发改委等八部委正在联合研究起草"宽带中国战略"实施方案",预计下半年提交国务院,9月对外公布.
**新京报**
--全国社保基金理事会称,未来将加大对实业的投资,预计从2012年到2015年,全国社保基金用于实业投资的最高规模可达2,500亿元.同时,社保基金将加大对央企的投资力度,目前正在研究以优先股方式投资央企.
--奇虎360董事长周鸿祎继公布360将进军手机业的消息之后,昨日首度对媒体公开了自己的手机战略:不做硬件,不做品牌,只做定制;立足"帮助传统手机厂家实现互联网转型",做出售价最低在千元以下的主流配置智能机.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)