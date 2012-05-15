〔中国货币市场〕资金宽松七天回购利率补跌,隔夜品种降幅缩窄

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海5月15日电---中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘一改昨日谨慎态势,补跌逾20基点(bp)至2.85%附近,因央行宣布年内再降准后资金面预期走宽;但隔夜品种受昨日大挫、以及今日较高开盘价牵绊,降幅明显缩窄.
交易员并指出,降准消息公布后首次进行的公开市场28天期正回购利率持稳,可能会对回购利率形成一定支撑,七天期品种续跌空间有待观察.
华北一银行交易员认为,公开市场正回购操作持稳,或预示七天回购未来下跌空间"还是有限的,隔夜(未来走势)没准."
今日隔夜回购利率tCN1DRP=CFXS首笔成交在3.00%,高出上日不足2%的加权价逾100个bp,当笔成交金额3.5亿元.不过随后成交价渐恢复正常,主要集中在1.8%-2.0%区间.
央行公开市场稍早进行的600亿元人民币28天期正回购,中标利率持平于2.80%;央行将于周五(18日)起,下调存款准备金率0.5个百分点,为今年第二次下调.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8819 1.9274 -4.55 740.04
七天CN7DRP=CFXS 2.8506 3.1156 -26.50 105.25
14天CN14DRP=CFXS 2.8286 3.3347 -50.61 3.50
------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8711 1.9389 -6.78 57.70
七天CHICNY7D=CFXS 2.8500 3.1908 -34.08 4.00
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)