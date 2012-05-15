〔中国货币市场〕资金宽松七天回购利率补跌,隔夜品种降幅缩窄

路透上海5月15日电---中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘一改昨日谨慎态势,补跌逾20基点(bp)至2.85%附近,因央行宣布年内再降准后资金面预期走宽;但隔夜品种受昨日大挫、以及今日较高开盘价牵绊,降幅明显缩窄.

交易员并指出,降准消息公布后首次进行的公开市场28天期正回购利率持稳,可能会对回购利率形成一定支撑,七天期品种续跌空间有待观察.

华北一银行交易员认为,公开市场正回购操作持稳,或预示七天回购未来下跌空间"还是有限的,隔夜(未来走势)没准."

今日隔夜回购利率tCN1DRP=CFXS首笔成交在3.00%,高出上日不足2%的加权价逾100个bp,当笔成交金额3.5亿元.不过随后成交价渐恢复正常,主要集中在1.8%-2.0%区间.

央行公开市场稍早进行的600亿元人民币28天期正回购,中标利率持平于2.80%;央行将于周五(18日)起,下调存款准备金率0.5个百分点,为今年第二次下调.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8819 1.9274 -4.55 740.04

七天CN7DRP=CFXS 2.8506 3.1156 -26.50 105.25

14天CN14DRP=CFXS 2.8286 3.3347 -50.61 3.50

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8711 1.9389 -6.78 57.70

七天CHICNY7D=CFXS 2.8500 3.1908 -34.08 4.00

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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