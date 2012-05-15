奥巴马将缺席俄罗斯主办的亚太峰会

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月14日电---白宫周一称，美国总统奥巴马不会参加9月初在俄罗斯举行的亚太峰会。
此次亚太峰会的时机，恰好与美国民主党全国大会发生冲突，奥巴马将在9月6日接受党内提名、寻求连任总统。
此前俄罗斯新总统普京决定不参加本周末在美国戴维营举行的G8峰会，将由总理梅德韦杰夫代为出席。
美国官员早就透露，奥巴马不大可能参加9月初举行的亚太峰会，因届时临近美国11月总统大选。奥巴马一名幕僚否认这是为了报复普京缺席G8峰会。
而莫斯科方面也否认普京缺席G8峰会是对奥巴马的怠慢。他们称，普京留在国内是为了组成新内阁。
但一些观察人士则认为，普京此举传递出的讯息是：只要他在位，俄罗斯就不会屈从于美国意愿。
奥巴马与普京已达成共识，将在6月墨西哥举行的G20峰会期间会面。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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