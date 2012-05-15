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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 10:30 BJT

〔日本债市〕欧债忧虑推升公债价格,40年期公债标售令长债承压

路透东京5月15日电---日本公债周二大多上扬,指标10年期日本公债收益率(殖利率)创19个月新低,因希腊政治僵局加深对欧债危机的忧虑,提高固定收益资产的避险魅力.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC跌0.5个基点至0.840%,此前一度低见2010年10月以来低点0.835%.

10年期日本公债6月期约2JGBv1早盘收高0.11点,报143.44,一度高见143.50,为2010年11月来最高.

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