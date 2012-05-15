〔欧洲政经〕爱尔兰政府警告,希腊危机妨碍爱尔兰回归债市计划

路透布鲁塞尔5月14日电---有关希腊可能退出或被赶出欧元区的忧虑升温,周一推高爱尔兰公债收益率(殖利率),无形中扰乱了该国今年稍晚重回国际债市的计划.

爱尔兰10年期公债收益率周一短暂升破7%,因市场猜测希腊可能决定离开欧元区.

若爱尔兰公债收益率在较长时间里维持在7%上方,则可能妨碍重回市场的计划.国际货币基金组织(IMF)已经对该国今年回归市场的可能性表达过质疑.

爱尔兰副总理Eamon Gilmore和财长Michael Noonan周一均对希腊危机的扩散效应感到担心.

"希腊退出欧元区会...给欧元造成破坏,并可能给爱尔兰带来连锁反应,"Gilmore在布鲁塞尔对记者说.

"关于希腊,我们唯一确定的事情就是不确定接下来会发生些什么...不知道希腊的未来如何,不知道确切地讲我们必须要避免哪些不确定性、不安全性和不稳定性.欧元区和爱尔兰需要的都是稳定."

财长Noonan则表示,"希腊应当继续留在欧元区.但必须要把国内的事情管好...他们的问题不全然是经济或财政问题,迫在眉睫的是民主问题."(完)