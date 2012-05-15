〔中国热股〕物流板块逆市走强,政策利多消息有望支撑热点延续

* 政策扶持大流通概念,物流类股早市逆市上涨

* 有实质政策利多提振,热点有望延续

路透北京5月15日电---受中国政府将出台实质政策扶持大流通领域的利多消息支持,周二沪深两市物流板块逆市走强.分析师指出,受将出台的减税、财政资金等多方面政策扶持,相关领域公司成本会因此下降,预计会带来实实在在的业绩提升,此类个股热点仍有望延续下去.

早市收盘,物流类股包括怡亚通(002183.SZ),铁龙物流(600125.SS)等均逆市上涨,其中怡亚通早盘收报7.09元,涨0.24元或3.5%;该股今年以来累计涨幅逾50%.早市沪综指.SSEC则跌0.81%,深圳综合指数.SZSC跌0.9%.

"流通领域减负对相关上市公司而言是有实质利好的,有助减轻成本,对行业的发展都有利."国信证券分析师董斌称,此类个股今年以来一直走势偏强,市场对此已有预期,眼下政策有望很快出台,预计会支持该板块的热点延续.

所谓的大流通概念,包括物流、商业等服务行业.据官方消息人士周一对路透表示,酝酿已久的全国流通工作会议将于近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.近期将下发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》,这是国务院促进流通产业发展最重要的文件,其中包含一系列重要的扶持政策.[ID:nSB1542676].

**物流股走势强于大盘**

从4月份惨淡的经济数据看,中国经济仍在下行通道中运行,减轻企业负担,减税让利,大力发展实体经济,刺激消费显然是政策发力的侧重点.

董斌提到,包括前期要求银行清理乱收费,以及给小微企业松绑,减税等,都体现了一个政策方向,就是让实体经济活起来,这从官方公布的PMI和汇丰公布的PMI相背离也不难看出,国企的日子很滋润,而中小微企业却比较艰难,因此需要政策面出台有实质内容的扶持政策.

他认为,从目前的消息看,将出台的扶持大流通领域的政策包含内容较多,且涉及多方面的支持,这对资本市场相关个股是实质利好,对业绩支撑有帮助,估计这一热点仍可延续.

早市收盘,新宁物流(300013.SZ)涨0.49元,报12元,涨幅4.26%,铁龙物流报9.92元,涨0.22元或2.27%.

深圳一基金公司分析师也表示,2012年中国股市的投资机会仍来自于政策面.尤其物流板块,如果减税政策能在更多地区推广,或者政府在土地使用费等方面促进更多的支持政策落地,对行业和中国经济结构的调整都有好处.

安信证券研究中心的研究报告就称,综合考虑相关物流公司的盈利模式、核心竞争力、成长性、估值等各方面因素,今年重点推荐铁龙物流、中储股份(600787.SS)、澳洋顺昌(002245.SZ)、保税科技(600794.SS)、建发股份(600153.SS)等.(完)