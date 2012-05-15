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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 10:38 BJT

《外汇动态》外资银行买盘提振美元/卢比,交易商发现印尼央行干预

0210GMT---交易员称,外资银行继续买进美元/印尼卢比IDR=ID,同时印尼央行被发现限制其涨势.

据交易员称,美元/卢比参考价格上涨0.3%至9,255,不过交易价高于该水平,在9,270-9,285.

其表示,国有银行卖出美元/卢比,在9,285施加限制.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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