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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 10:35 BJT

《外汇动态》澳元兑美元和日圆均触及新低,之前澳洲央行公布会议记录

0209GMT---澳元兑美元触及五个月新低,兑日圆亦跌至四个月低点,之前澳洲央行公布政策会议纪录指出全球经济不确定性.

但交易员表示,这是投机客要在上日低点下方进行止损卖盘造成的,而非基本面因素导致,因为会议记录几乎未提供有关进一步降息可能性的线索.

澳元兑美元AUD=D4跌至0.9945的低点,之后反弹,现持平于0.9961,再次站到0.9952支撑位的上方,后者为去年10月至今年2月升势的61.8%回档位.

澳元兑日圆AUDJPY=D3跌至79.40,但之后收复部分失地报79.50.(完)

--编译 李爽;审校 艾茂林

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