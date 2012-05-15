《外汇动态》澳元兑美元和日圆均触及新低,之前澳洲央行公布会议记录

但交易员表示,这是投机客要在上日低点下方进行止损卖盘造成的,而非基本面因素导致,因为会议记录几乎未提供有关进一步降息可能性的线索.

澳元兑美元AUD=D4跌至0.9945的低点,之后反弹,现持平于0.9961,再次站到0.9952支撑位的上方,后者为去年10月至今年2月升势的61.8%回档位.