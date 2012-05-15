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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 10:33 BJT

《外汇动态》美元/坡元升越一目均衡云区顶部阻力位,上看100日移动均线

0158GMT---美元/坡元SGD=D3升越一目均衡云区顶部的技术阻力位,因希腊未能打破政治僵局损及投资者的风险偏好.

美元/坡元微升0.1%,报1.2590,高于该云区顶部的1.2587.

自1月中以来,美元/坡元一直位于该云区顶部的下方.

投资者仍警惕新加坡金融管理局(MAS)可能抛售美元以遏制通胀压力,中长期投资者有意卖出美元/坡元.

鉴于美元/坡元已升越该云区顶部,可能的阻力位料为100日移动均线切入位1.2605,下一道阻力位或在1.2624,为3月至4月跌势的76.4%费波纳奇回档位.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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