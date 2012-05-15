《外汇动态》美元/坡元升越一目均衡云区顶部阻力位,上看100日移动均线

0158GMT---美元/坡元SGD=D3升越一目均衡云区顶部的技术阻力位,因希腊未能打破政治僵局损及投资者的风险偏好.

鉴于美元/坡元已升越该云区顶部,可能的阻力位料为100日移动均线切入位1.2605,下一道阻力位或在1.2624,为3月至4月跌势的76.4%费波纳奇回档位.(完)